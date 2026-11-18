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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बस स्टैंड, सुभाष चौक और कसया ओवरब्रिज पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भटवलिया चौराहे पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी चलने वालों का चालान किया गया।बिना ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस के संचालित ऑटो एवं ई-रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। गोरखपुर रोड पर इंटरसेप्टर की मदद से निर्धारित गति सीमा से तेज चलने वाले वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने पंपलेट बांटकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। संवाद