Deoria News: देवरिया में खुलेगी सैनिकों के लिए कैंटीन

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सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने देवरिया में सीएसडी कैंटीन खोले जाने की मांग को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से पत्राचार किया था। सांसद के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय की ओर से मामले की जांच कराई गई। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सांसद को भेजे पत्र में बताया कि देवरिया में ईएसएम यूआरसी खोलने के लिए संबंधित मुख्यालय की ओर से पांच जून 2025 को ही सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका था। 16 मार्च 2026 को अंतिम मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है।सांसद के मीडिया प्रभारी मंजूर आलम ने बताया कि सांसद रमाशंकर राजभर की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने देवरिया में नई ईएसएम यूआरसी खोलने की अंतिम मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे जिले के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।