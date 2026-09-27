Deoria News: मछली खरीदने जा रहा व्यवसायी हादसे में घायल

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बिहार के विजयीपुर थाना क्षेत्र के कुटिया गांव निवासी लक्ष्मन कुमार मछली का कारोबार करते हैं। परिजन के अनुसार, शुक्रवार की रात वह चार पहिया वाहन से मछली खरीदने बड़हलगंज जा रहे थे। इसी दौरान सूरदास कुटी के पास हादसा हो गया। विज्ञापन

जानकारी मिलने पर परिजन बरहज पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि, परिजन उन्हें इलाज के लिए बिहार के भोरे ले गए। एसओ विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी। संवाद बिहार के विजयीपुर थाना क्षेत्र के कुटिया गांव निवासी लक्ष्मन कुमार मछली का कारोबार करते हैं। परिजन के अनुसार, शुक्रवार की रात वह चार पहिया वाहन से मछली खरीदने बड़हलगंज जा रहे थे। इसी दौरान सूरदास कुटी के पास हादसा हो गया।जानकारी मिलने पर परिजन बरहज पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि, परिजन उन्हें इलाज के लिए बिहार के भोरे ले गए। एसओ विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी। संवाद

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बरहज। मछली खरीदने चार पहिया वाहन से बड़हलगंज जा रहे बिहार के विजयीपुर निवासी मछली व्यवसायी लक्ष्मन कुमार (37) शुक्रवार की देर रात सूरदास कुटी के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। परिजन उनका इलाज बिहार के भोरे में करा रहे हैं।