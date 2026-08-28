Deoria News: ट्रामा सेंटर के पास मिला अज्ञात युवक का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:54 PM IST
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देवरिया। मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के पास शुक्रवार की दोपहर करीब 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।
कोतवाली पुलिस के अनुसार, युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस उसकी पहचान कराने के साथ ही परिजन के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।
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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।
कोतवाली पुलिस के अनुसार, युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस उसकी पहचान कराने के साथ ही परिजन के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।