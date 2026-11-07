देवरिया: तालाब में मिला सात वर्षीय मासूम का शव, दादा और दूसरे पोते की तलाश जारी

लार थाना क्षेत्र के नेमा गांव के बड़का टोला में शुक्रवार शाम बच्चों को घुमाने निकले एक बुजुर्ग और उनके दो पोते के लापता होने से हड़कंप मच गया। तीनों के तालाब में डूबने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार सुबह तालाब में एक बच्चे का खिलौना दिखाई देने पर ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। इस दौरान सात वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। वहीं, बुजुर्ग और दूसरे बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

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