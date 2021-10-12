Deoria News: महीने के अंतिम पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले निपटा लें काम
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 23 Sep 2026 12:08 AM IST
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देवरिया। पांच दिन का कार्यदिवस लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर इस महीने के अंतिम तीन दिन बैंकों में हड़ताल रहेगी। इसके अलावा 26 को चौथा शनिवार और उसके अगले दिन रविवार है। इसलिए बैंकिंग संबंध कामकाज में दिक्कत आएगी।
इसलिए अगर महीने के अंत में बैंकिंग समेत कोई जरूरी काम है तो पहले ही निपटा लें। बता दें कि, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है।
28 से 30 सितंबर की हड़ताल से बैंक शाखाओं में नकद लेन-देन, चेक से जुड़े कार्य और अन्य काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर रविवार को होने के कारण कई जगह बैंकिंग सेवाओं पर लगातार पांच दिनों तक असर पड़ सकता है।
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इसलिए अगर महीने के अंत में बैंकिंग समेत कोई जरूरी काम है तो पहले ही निपटा लें। बता दें कि, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है।
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28 से 30 सितंबर की हड़ताल से बैंक शाखाओं में नकद लेन-देन, चेक से जुड़े कार्य और अन्य काउंटर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर रविवार को होने के कारण कई जगह बैंकिंग सेवाओं पर लगातार पांच दिनों तक असर पड़ सकता है।
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