Deoria News: जातिवाद विरोधी महान योद्धा थे अय्यंकाली

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वर्ष 1893 में उन्होंने बैलगाड़ी से सड़कों पर निकलकर जातिवादी परंपराओं का विरोध किया। विरोधियों ने कई बार उन पर हमला किया लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उनके संघर्ष से सामाजिक समानता के लिए बदलाव का रास्ता तैयार हुआ। कार्यक्रम में सुरेश नारायण सिंह, इंद्रासन यादव, शंकर गोंड, श्यामराज कन्नौजिया, समेत अन्य लोगों ने अय्यंकाली को श्रद्धांजलि दी।

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रामपुर कारखाना। डुमरी स्थित सपा जनसंपर्क कार्यालय पर शुक्रवार को केरल प्रांत के सामाजिक कार्यकर्ता अय्यंकाली की जयंती मनाई गई। सपा के पूर्व प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह यादव ने कहा कि अय्यंकाली ने केरल में दलितों को संगठित कर जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया।