Deoria News: राखी बंधवाकर लौट रहा बाइक सवार कार की ठोकर से घायल

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जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के मठिया रत्ती निवासी नंदू प्रसाद (45) अपने बहन के घर से राखी बंधवा कर घर वापस लौट रहे थे। सायं पांच बजे के करीब अभी वह बालपुर चौराहे के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रही एक कार से ठोकर लग गई। जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक भी अपने बहन के घर से राखी बंधवा कर लौट रहा था।इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इक्कठा हो गई। सूचना पर थाना तरकुलवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बालपुर चौराहा हादसों का प्वाइंट बनता जा रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर थाने भेजवा दिया।