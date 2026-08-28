Deoria News: लगने के दूसरे दिन ही जल गया ट्रांसफाॅर्मर, 200 घरों में छाया है अंधेरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:04 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:04 PM IST
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खुखुंदू। जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगने के दूसरे दिन ही ट्रांसफाॅर्मर जल गया। कर्मचारियों ने फाल्ट समझ उसे ठीक करने की कोशिश की मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। इस ट्रांसफाॅर्मर से जुड़े 200 घरों में अंधेरा छाया हुआ है।
खुखुंदू के जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगे 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड के चलते बार-बार जल जा रहा था। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर क्षमता वृद्धि के बाद बुधवार को ट्रांसफाॅर्मर बदलकर उसकी जगह पर ढाई सौ केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया। वह ट्रांसफॉर्मर भी दूसरे दिन ही जल गया। उमस भरी गर्मी के बीच 24 घंटे से बिजली गुल है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द ट्रांसफाॅर्मर बदलकर नया ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग की है।
जेई सोनू प्रसाद का कहना है कि वर्कशाप में ट्रांसफाॅर्मर उपलब्ध नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और से ट्रांसफाॅर्मर मंगाकर बदल दिया जाए।
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खुखुंदू के जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगे 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड के चलते बार-बार जल जा रहा था। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर क्षमता वृद्धि के बाद बुधवार को ट्रांसफाॅर्मर बदलकर उसकी जगह पर ढाई सौ केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया। वह ट्रांसफॉर्मर भी दूसरे दिन ही जल गया। उमस भरी गर्मी के बीच 24 घंटे से बिजली गुल है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द ट्रांसफाॅर्मर बदलकर नया ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग की है।
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जेई सोनू प्रसाद का कहना है कि वर्कशाप में ट्रांसफाॅर्मर उपलब्ध नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और से ट्रांसफाॅर्मर मंगाकर बदल दिया जाए।