Deoria News: आपसी भाईचारे के साथ मनाए जन्माष्टमी का त्योहार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
तरकुलवा। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेले को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर स्थानीय थाना थाना परिसर में बृहस्पतिवार को पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
एसओ भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में तरकुलवा नगर पंचायत में लगने वाले जन्माष्टमी मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई। एसओ ने मूर्ति स्थापना करने वालों और अन्य लोगों से मेले को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुलकर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
बैठक में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर भी चर्चा हुई। पुलिस ने आयोजकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा, सभासद सूरज गुप्ता, सतीश जायसवाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसओ भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में तरकुलवा नगर पंचायत में लगने वाले जन्माष्टमी मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई। एसओ ने मूर्ति स्थापना करने वालों और अन्य लोगों से मेले को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुलकर शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
विज्ञापन
बैठक में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर भी चर्चा हुई। पुलिस ने आयोजकों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा, सभासद सूरज गुप्ता, सतीश जायसवाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन