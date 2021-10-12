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Deoria News: नम आंखों से जवान के पार्थिव शरीर का इंतजार

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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Awaiting the mortal remains of the soldier with teary eyes.
देवरिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात सीआरपीएफ के एसआई देवानंद यादव (26) की मौत से करजहां गांव में मातम पसरा है। बुधवार को पूरे दिन परिजन नम आंखों से पार्थिव शरीर आने का इंतजार करते रहे। घर पर जुटे लोगों के बीच पिता रामानंद और बड़े पिता परमानंद भावुक हो जा रहे थे। करजहां गांव निवासी देवानंद की पहली तैनाती छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई थी। मंगलवार की भोर में उनकी मौत हो गई। परिजन के अनुसार, पार्थिव शरीर रायपुर से दोपहर 1:55 बजे विमान से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ पहुंचने के बाद शव को सड़क मार्ग से देवरिया लाया जा रहा था। जवान के घर पर बुधवार को ग्रामीणों के साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी पहुंचे पिता रामानंद और बड़े पिता परमानंद बातचीत के दौरान बार-बार भावुक हो जा रहे थे। पूर्व विधायक स्वामीनाथ, गिरेंद्र प्रताप यादव ने पहुंचकर शोक जताया। बरहज के तहसीलदार दुर्गेश चाैरसिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सुकमा से सीआरपीएफ के एसआई देवानंद का शव गांव लाने की सूचना है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। संवाद
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