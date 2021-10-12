Deoria News: दिवाली से पहले आशा को मिलेगा मानदेय

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उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की भुगतान स्थिति की जानकारी प्राप्त की और जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), आईसीडीएस को निर्देश दिए कि जनपद में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित कर्मचारियों का लंबित मानदेय दिवाली से पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। विज्ञापन

समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके सिन्हा और जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। ब्यूरो उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की भुगतान स्थिति की जानकारी प्राप्त की और जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), आईसीडीएस को निर्देश दिए कि जनपद में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित कर्मचारियों का लंबित मानदेय दिवाली से पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके सिन्हा और जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। ब्यूरो

देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) विभाग के कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) और अन्य संबंधित कर्मचारियों के भुगतान की स्थिति जानी। डीएम ने सभी कर्मचारियों का भुगतान दिवाली पर्व से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में डीएम ने दोनों विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित भुगतान की जानकारी ली। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सभी आशा, एएनएम और सीएचओ सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों को अक्तूबर माह का भुगतान किया जा चुका है।