फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Apply for leave only through the Manav Sampada portal.

Deoria News: मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही लें अवकाश

Fri, 25 Sep 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 25 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Apply for leave only through the Manav Sampada portal.
देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय, फौजदारी अभिलेखागार सहित विभिन्न कार्यालयों की व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल से ही अवकाश लेने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

डीएम ने फाइलों और अभिलेखों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा। अपने पटल से संबंधित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

जनसामान्य से जुड़े मामलों में विलंब न करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। फरियादियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed