Deoria News: मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही लें अवकाश
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 25 Sep 2026 12:18 AM IST
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देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय, फौजदारी अभिलेखागार सहित विभिन्न कार्यालयों की व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल से ही अवकाश लेने के निर्देश दिए।
डीएम ने फाइलों और अभिलेखों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा। अपने पटल से संबंधित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसामान्य से जुड़े मामलों में विलंब न करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। फरियादियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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डीएम ने फाइलों और अभिलेखों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा। अपने पटल से संबंधित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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जनसामान्य से जुड़े मामलों में विलंब न करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। फरियादियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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