Deoria News: मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही लें अवकाश

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डीएम ने फाइलों और अभिलेखों को व्यवस्थित तथा सुरक्षित ढंग से रखने के निर्देश दिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने को कहा। अपने पटल से संबंधित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनसामान्य से जुड़े मामलों में विलंब न करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। फरियादियों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो