Deoria News: मारपीट के आरोपियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

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जानकारी के अनुसार, रुपई गांव निवासी हरी पांडेय और बड़े बाबू पांडेय के बीच शनिवार की सुबह दरवाजे पर मिट्टी गिराने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर महिला के साथ मारपीट की। घटना में दोनों पक्षों की दो महिलाएं घायल हुई हैं। विज्ञापन

मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की। संवाद जानकारी के अनुसार, रुपई गांव निवासी हरी पांडेय और बड़े बाबू पांडेय के बीच शनिवार की सुबह दरवाजे पर मिट्टी गिराने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के दरवाजे पर पहुंचकर महिला के साथ मारपीट की। घटना में दोनों पक्षों की दो महिलाएं घायल हुई हैं।मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के रुपई गांव में मिट्टी गिराने को लेकर हुए विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से दो लोगों का शांतिभंग में चालान किया है। अब वायरल वीडियो की जांच के आधार पर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।