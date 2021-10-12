Deoria News: 47 हजार बच्चों का नहीं है आधार कार्ड, सत्यापन में दिक्कत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:42 AM IST
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देवरिया। परिषदीय विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 47 हजार बच्चों का आधार नहीं बन पाया है। इससे इससे आधार प्रमाणीकरण का कार्य अटका पड़ा है। इसके चलते इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही है।
जिले के परिषदीय और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल 1.89 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। विभाग द्वारा चलाए जा रहे आधार सत्यापन अभियान के तहत अब तक 1.48 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
हालांकि, शेष 47 हजार बच्चों का आधार पोर्टल पर अपलोड न हो पाने के कारण प्रक्रिया अधर में लटकी गई है। प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने से बच्चों के अभिभावकों के खातों में भेजी जाने वाली स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, बैग और स्वेटर के रुपये नहीं मिल पाएंगे।
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जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में जिला समन्वयक सामुदायिक आशुतोष सिंह ने बताया कि बच्चों का आधार बनवाने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों के प्रयास के बाद भी अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते करीब 47 हजार बच्चों का आधार अपलोड और प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है।
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जिले के परिषदीय और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल 1.89 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। विभाग द्वारा चलाए जा रहे आधार सत्यापन अभियान के तहत अब तक 1.48 लाख विद्यार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
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हालांकि, शेष 47 हजार बच्चों का आधार पोर्टल पर अपलोड न हो पाने के कारण प्रक्रिया अधर में लटकी गई है। प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने से बच्चों के अभिभावकों के खातों में भेजी जाने वाली स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, बैग और स्वेटर के रुपये नहीं मिल पाएंगे।
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जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में जिला समन्वयक सामुदायिक आशुतोष सिंह ने बताया कि बच्चों का आधार बनवाने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों के प्रयास के बाद भी अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते करीब 47 हजार बच्चों का आधार अपलोड और प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है।