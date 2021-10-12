Deoria News: जिला स्तरीय ट्रायल में 10 खिलाड़ी चुने गए
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:45 AM IST
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देवरिया। जिला स्टेडियम में शुक्रवार को जिला स्तरीय सब जूनियर बालक फुटबॉल टीम के चयन के लिए ट्रायल लिया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 खिलाड़ियों को चयनित किया गया।
जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि चयनित हुए खिलाड़ियों में श्याम चैरसिया, सिद्धार्थ यादव, सुयश, मो. अब्दुल कादिर, संतोष कुमार, अमृतांशु सिंह, रक्षित श्रीवास्तव, शिवम, प्रांजल मौर्या और अर्नव कुमार का नाम शामिल है। चयन के लिए ट्रायल विजय कुमार पाल फुटबाॅल प्रशिक्षक के देखरेख में संपन्न हुआ। ब्यूरो
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जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि चयनित हुए खिलाड़ियों में श्याम चैरसिया, सिद्धार्थ यादव, सुयश, मो. अब्दुल कादिर, संतोष कुमार, अमृतांशु सिंह, रक्षित श्रीवास्तव, शिवम, प्रांजल मौर्या और अर्नव कुमार का नाम शामिल है। चयन के लिए ट्रायल विजय कुमार पाल फुटबाॅल प्रशिक्षक के देखरेख में संपन्न हुआ। ब्यूरो
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