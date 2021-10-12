Deoria News: संपत्ति हड़पने के आरोप में वांछित गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:47 AM IST
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देवरिया। मां के नाम दर्ज मकान और जमीन हड़पने के लिए फर्जी वसीयतनामा तैयार करने के आरोप में वांछित को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर वर्ष 2025 में धोखाधड़ी और कूटरचना से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे कलक्ट्रेट गेट के पास से पकड़ा।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कन्हैया सिंह उर्फ कन्हैया लाल राव निवासी ग्राम सिलहटा थाना रुद्रपुर है। वह वर्तमान में गोसाई मंदिर, रामगुलाम टोला थाना कोतवाली क्षेत्र में रह रहा था। संवाद
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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी कन्हैया सिंह उर्फ कन्हैया लाल राव निवासी ग्राम सिलहटा थाना रुद्रपुर है। वह वर्तमान में गोसाई मंदिर, रामगुलाम टोला थाना कोतवाली क्षेत्र में रह रहा था। संवाद
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