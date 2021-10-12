Deoria News: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर पांच गुना मुनाफे का झांसा देकर 10 लाख हड़पे

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गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम देई निवासी पीयूष कुमार सिंह ने शिकायत में बताया कि वह बेरोजगार है। एक दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे देवरिया शहर के पोस्टमार्टम चौराहे पर उनकी मुलाकात आयुष सिंह निवासी पिपरामदन गोपाल से हुई। बातचीत के दौरान आयुष ने बताया कि वह क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराकर पांच साल में रकम पांच गुना कराने का काम करता है। आरोप है कि उसने मोबाइल और लैपटॉप में डॉक्टरों और कारोबारियों समेत कई निवेशकों की तस्वीरें दिखाकर भरोसा दिलाया।पीयूष का आरोप है कि आयुष ने उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी में रुपये लगाने के लिए अपने झांसे में लिया और कई बार बातचीत की। 14 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप कॉल के जरिये भी निवेश के लिए कहा गया। शिकायत के अनुसार पीयूष ने अपने पिता बच्चा सिंह से पांच-पांच लाख रुपये दो बार लेकर कुल 10 लाख रुपये आयुष को पोस्टमार्टम चौराहे पर दिए। इसके बाद आयुष ने बताया कि 10 लाख रुपये का निवेश हो गया है और पांच साल में करीब 50 लाख रुपये खाते में ऑनलाइन आ जाएंगे। आरोप है कि इस दौरान बैंक पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी ली गई।पीयूष का आरोप है कि अब तक उन्हें क्रिप्टो करेंसी निवेश से संबंधित कोई बांड नहीं दिया गया और आरोपी ने बातचीत भी बंद कर दी। रुपये वापस मांगने पर गुंडों और बदमाशों से हत्या कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर तीन सितंबर को कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मामले की विवेचना दरोगा रविंद्र नाथ चौबे को सौंपी गई है।