Deoria News: रेलवे स्टेशन से दो लोगों की बाइक चोरी

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नोनार कपरदार गांव निवासी राघवेंद्र सिंह किसी रिश्तेदार को ट्रेन पकड़ाने भटनी रेलवे स्टेशन आए थे। वह केवड़ा फुट ओवरब्रिज के पास बाइक खड़ी कर प्लेटफॉर्म पर चले गए। लौटने पर बाइक गायब मिली। इसी क्रम में श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के भोपतपुर निवासी रीना देवी ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के लिए भांजे को स्टेशन बुलाया था। सुमित स्टेशन के पास बाइक खड़ी कर मामी को लेने प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। लौटने पर बाइक चोरी हो गई। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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भटनी। खामपार और श्रीरामपुर थाना क्षेत्र से ट्रेन पकड़ाने आए दो लोगों की बाइक चोरी हो गई। शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।