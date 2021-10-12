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Deoria News: दंपती की पिटाई कर 50 हजार रुपये छीनने का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 13 Oct 2026 12:57 AM IST
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Accusation of snatching money
संवाद न्यूज एजेंसी
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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात दंपती की पिटाई कर 50 हजार रुपये छीनने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष की महिला ने छेड़खानी और कपड़े फाड़ने की भी शिकायत की है।
हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच मारपीट की बात सामने आई है। मारपीट में दोनों पक्षों के तीन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
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एकक पक्ष के अनुसार, लकड़ी बेचकर गाड़ी से घर लौटते समय पड़ोसियों ने घेरकर मारपीट की और जेब में रखे 50 हजार रुपये छीन लिए। आरोप है कि घर में जाकर छिपने पर भी आरोपियों ने पीछा नहीं छोड़ा।
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शोर सुनकर बचाव करने पहुंची पत्नी की भी पिटाई की गई। महिला ने हमलावरों पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मारपीट के दाैरान उसके साथ अभद्रता की गई।

वहीं, दूसरे पक्ष से 15 वर्षीय किशोर के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। एसओ बीबी राजभर ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और तीन लोग घायल हैं। अब तक की जांच में छिनैती और छेड़खानी की पुष्टि नहीं हुई है।
सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि एक पक्ष से शिकायती पत्र मिला है। मामले की जांच की जा रही है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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