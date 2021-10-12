विज्ञापन

कोन्हवलिया गांव के अभिषेक राजभर ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि वह 25 नवंबर की शाम करीब पांच बजे गांव के चौराहे पर बाजार करने गए थे। आरोप है कि तभी पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने गोलबंद होकर गाली-गलौज देते हुए लोहे के कड़ा और लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया।तहतरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मजनू राजभर, चंदन राजभर, सचिन राजभर व हिमांशु शर्मा निवासी कोंहवलिया थाना तरकुलवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाद