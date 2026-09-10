Deoria News: गंडक में छलांग लगाने जा रही महिला को बचाया

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देसही देवरिया। बुधवार की शाम को हेतिमपुर में छोटी गंडक नदी में छलांग लगाने जा रही बुजुर्ग महिला को पुलिस ने बचा लिया। कुशीनगर के कसया क्षेत्र के हिरंदापुर गांव की बसंती देवी (65) छोटी गंडक नदी के तट पर पार्क के पास घाट पर पहुंचीं। फिर वह नदी में उतर गई। पुल पर माैजूद पुलिसकर्मियों ने पानी में उतरकर महिला को बाहर खींच लिया। हेतिमपुर चौकी प्रभारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि महिला को परिजन को साैंप दिया गया। संवाद