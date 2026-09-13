Deoria News: लंपी से बचाव के लिए 200 गोवंश को लगाया गया टीका

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पशुधन प्रसार अधिकारी निशाकांत तिवारी ने बताया यदि किसी पशु में लंपी के लक्षण दिखाई दें तो उसे तत्काल स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें।

उसके रहने, खाने और पानी की व्यवस्था भी अलग रखी जाए। संवाद

बैतालपुर। गोवंशीय पशुओं को लंपी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को बैतालपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत अंवरा चौरी, मुंडेरा मल्ल और बोड़िया अनंत में टीकाकरण शिविर में 203 गोवंशीय पशुओं को लंपीरोधी टीका लगाया गया।