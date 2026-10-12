फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Youth dies after slipping while boarding a train.

Chitrakoot News: दूसरी ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से युवक की मौत

Mon, 12 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after slipping while boarding a train.
चित्रकूट। मानिकपुर जंक्शन में 10 अक्तूबर को ट्रेन से कटकर मरे युवक की पहचान हो गई है। मृतक सीधी जिले के मड़रिया निवासी कमल नयन मिश्रा (30) है।
विज्ञापन

जीआरपी के अनुसार कमल नयन मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। वह 9 अक्तूबर को महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई से सतना आ रहा था। सफर के दौरान नींद लगने से वह सतना में उतर नहीं पाया और ट्रेन मानिकपुर पहुंच गई। मानिकपुर में नींद खुलने पर वह हड़बड़ाहट में ट्रेन से उतर गया। सतना वापस जाने के लिए प्लेटफार्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन में चढ़ते समय वह फिसल गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया था। जेब से मिले आधार कार्ड और टिकट के आधार पर परिजन को सूचना दी गई। सोमवार को परिजन चित्रकूट पहुंचे और शव की पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed