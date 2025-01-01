Chitrakoot News: टेंडर फाइलों में अटके, होर्डिंग शहर में लटके

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कई होर्डिंग इतने बड़े हैं कि तेज हवा में लटक जाते हैं, कुछ फट चुके हैं, लेकिन फिर भी हटाए नहीं गए हैं। इससे वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी होती है और हादसे का खतरा भी बना रहता है।हाल ये है कि धनुष चौराहा, पटेल तिराहा और झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजली के खंभों, स्ट्रीट लाइट के पोल और सड़क किनारे जगह-जगह राजनीतिक दलों, धार्मिक आयोजनों और निजी प्रतिष्ठानों के बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लटके हैं।शहर में होर्डिंग लगाने की होड़ मची हुई है। जितेंद्र कुमार और अजय सिंह ने बताया कि यदि एक व्यक्ति अपना होर्डिंग लगाता है तो दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उसी के बगल में अपना होर्डिंग टांग देता है। इससे चौराहों की सुंदरता खराब हो रही है और सुंदरीकरण अभियान को सफलता नहीं मिल पा रही।हरीशंकर ने बताया कि बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर होर्डिंग लगाने से उपकरण खराब हो जाते हैं और मरम्मत के दौरान लाइनमैन को दिक्कत आती है। राजेंद्र खरे ने कहा कि होर्डिंग लगाने को लेकर अक्सर विवाद होते हैं, इसलिए बिना नगर पालिका की अनुमति के होर्डिंग नहीं लगनी चाहिए।वर्जनकोई टेंडर लेने नहीं आयाहोर्डिंग के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन किसी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई। हमने पुरानी बाजार और शंख चौराहे पर दो वैध साइट चिह्नित की हैं, लेकिन शहर में दिख रहे बाकी 90 फीसदी होर्डिंग अवैध हैं, जो राजनीतिक और धार्मिक आड़ में लगे हैं।- राज किशोर वर्मा, ईओ, नगर पालिका चित्रकूट।