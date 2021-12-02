Chitrakoot News: पोस्टमार्टम में सिर में चोट, अधिक खून बहने से मौत की पुष्टि

विज्ञापन

रिपोर्ट में सिर में अधिक चोट लगने से ज्यादा खून बहने के कारण मौत की पुष्टि हुई है। आरोपी बेटा और बहू वारदात के बाद से भागे हैं।गांव निवासी भोले निषाद (38) और उसके छोटे भाई जुगुल किशोर उर्फ अरविंद (33) के बीच नशे में विवाद हो रहा था। चारपाई पर लेटीं दिव्यांग मां सवारियां (55) ने मना किया तो छोटे बेटे जुगुल ने लाठी से पीटकर उसकी हत्या कर दी।बीच-बचाव करने पहुंची भोले की बेटी रोशनी, मुन्ना देवी और मामा बुद्धीलाल को भी आरोपी ने पीट दिया, जिनका मेडिकल कराया गया है। पोस्टमार्टम में महिला के सिर पर लाठी से गंभीर चोट के निशान मिले हैं। हाथ, पैर और पीठ पर भी चोट के निशान हैं। अधिक रक्तस्राव से मौत हुई है।सरधुआ थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम में चोट लगने से मौत की बात सामने आई है। भागे आरोपियों की तलाश की जा रही है।