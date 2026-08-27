Chitrakoot News: नलकूप में युवक को सांप ने डसा, मौत

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चित्रकूट। पहाड़ी के औदहा बरेठी गांव में बुधवार शाम युवक को सांप ने डस लिया। गांव निवासी लल्लू (28) को शाम सात बजे नलकूप में था। इस दौरान गेहूं की बोरी में हाथ डाला तो सांप ने डस लिया। परिजन पहले झाड़-फूंक के लिए लेकर गए, हालत में सुधार न होने पर सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां स रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और शव लेकर घर चले गए। (संवाद)