Chitrakoot News: 39 गांवों के 15 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 13 Sep 2026 11:00 PM IST
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चित्रकूट। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि अतिवृष्टि से जिले के 39 गांवों के 15207 लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें कर्वी के 19, मानिकपुर व राजापुर के 10-10 गांव शामिल हैं। 688 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया।
बाढ़ पीड़ितों को 32470 लंच पैकेट और 6200 राशन किट बांटी गईं। इसमें कर्वी में 3523, राजापुर में 1727, मानिकपुर में 900 और मऊ में 50 किट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मकान क्षति के 1884 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। शेष का भुगतान जल्द होगा।
कृषि अनुदान के 1500 किसानों का डेटा फीड हुआ है, जिसमें 917 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त है। रविवार सुबह 8 बजे मंदाकिनी का जलस्तर 123.90 मीटर रहा, जो खतरे के निशान से नीचे है। डीएम ने राहत व सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)
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बाढ़ पीड़ितों को 32470 लंच पैकेट और 6200 राशन किट बांटी गईं। इसमें कर्वी में 3523, राजापुर में 1727, मानिकपुर में 900 और मऊ में 50 किट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मकान क्षति के 1884 प्रकरणों में 1.02 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। शेष का भुगतान जल्द होगा।
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कृषि अनुदान के 1500 किसानों का डेटा फीड हुआ है, जिसमें 917 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त है। रविवार सुबह 8 बजे मंदाकिनी का जलस्तर 123.90 मीटर रहा, जो खतरे के निशान से नीचे है। डीएम ने राहत व सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)
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