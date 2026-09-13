Chitrakoot News: ससुर की मौत के तीसरे दिन दामाद की सड़क हादसे में मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रैपुरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव निवासी रमेश रैदास ने बताया कि उसके बेटे रामभजन (26) के ससुर की तीन दिन पहले मौत हो गई थी। शनिवार को ससुराल भंभेट में कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने वह गया था। इसके बाद वह अपने साढ़ू विजय निवासी रेरुआ को छोड़ने गया था। वहां से वापस ससुराल लौटते समय छीबो के पास तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे सीएचसी रामनगर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पिता ने बताया कि बेटे की शादी 5 मई 2026 को भंभेट निवासी रेखा देवी से हुई थी। वह प्रयागराज में रहकर मजदूरी करता था, चार दिन पहले ही घर आया था। ससुर की मौत के बाद से परिवार में पहले से मातम था, अब दामाद की मौत से दो घरों में कोहराम मच गया है। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी। पिकअप चालक वाहन की तलाश की जा रही है।