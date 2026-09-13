Chitrakoot News: सांप के डसने से मासूम की मौत

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घुरेटनपुर निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसका बेटा प्रदीप कुमार (7) रात करीब एक बजे शौच के लिए घर से बाहर गया था। अंधेरे में उसका पैर सांप पर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे डस लिया। बच्चे के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पहले गांव में ही झाड़-फूंक कराई। हालत में सुधार न होने पर उसे सीएचसी शिवरामपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।प्रदीप कक्षा दो का छात्र था और चार बहनों संगम, राधा, रूबी और रूही के बीच इकलौता भाई था। बेटे की मौत से मां शोभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा है। थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि सर्पदंश से बच्चे की मौत की सूचना मिली है।