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Chitrakoot News: नए वोटर बनने में युवकों से आगे युवतियां

Mon, 12 Oct 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:40 PM IST
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Young women ahead of young men in becoming new voters.
चित्रकूट। नए वोटर बनने की चाह युवकों के मुकाबले युवतियों में ज्यादा है। मतदाता सूची विशेष अभियान में 586 युवकों और 697 युवतियों ने आवेदन किया है।
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चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में 677 आवेदन आए हैं, जिनमें 374 युवतियां और 303 युवक शामिल हैं। वहीं मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में 606 आवेदन आए, जिसमें 323 युवतियां और 283 युवक शामिल हैं। नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के कुल 126 और नाम में सुधार के लिए फॉर्म-8 के 107 आवेदन प्राप्त आए। अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि इस बार युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।
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