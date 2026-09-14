Chitrakoot News: महिला को सांप ने डसा, मौत

विज्ञापन



किटहाई खोहर निवासी त्रिवेणी प्रसाद पाल की पत्नी मनी देवी सोमवार सुबह करीब 7 बजे घर से उपली निकालने गई थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया।

सर्पदंश की जानकारी होने पर स्वजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए शंकरगढ़ के निजी चिकित्सालय ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान खोहर रामनरेश पाल ने बताया कि घटना के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

एसडीएम मऊ राम ऋषि रमन ने बताया कि यदि परिजन पोस्टमार्टम कराते हैं तो नियमानुसार उन्हें चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।(संवाद)

मऊ (चित्रकूट)। तहसील क्षेत्र के किटहाई खोहर गांव में सोमवार सुबह सर्पदंश से करीब 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई।