Chitrakoot News: द्वारिकापुरी में खुला पड़ा नाला

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नाले का गंदा पानी घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन व प्लॉटों में भर रहा है। इससे न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि बरसात में घरों में पानी भरने और बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।द्वारिकापुरी मोहल्ले की आबादी सात हजार से अधिक है। मोहल्ले के बीच से निकला नाला लंबे समय से खुला पड़ा है। नाले की सफाई न होने से उसका गंदा पानी घरों के सामने खाली मैदान में जमा हो जाता है।पानी के साथ कचरा और कीचड़ भी भर जाता है, जिससे पूरे परिसर में बदबू उठती रहती है। तेज बारिश में नाला ओवरफ्लो हो जाता है और इसका पानी घरों में घुस जाता है।बोले लोग-कई साल पुरानी समस्यायह समस्या कई साल पुरानी है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत कर नाला पक्का कराने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। -वीरेंद्र कुमार, द्वारिकापुरी।करीब पांच महीने पहले नगर पालिका के कर्मचारी नाला की नाप-जोख करने आए थे। उन्होंने जल्द ही निर्माण शुरू होने का आश्वासन दिया था लेकिन उसके बाद कोई टीम वापस नहीं आई। - रानी, द्वारिकापुरी।वर्जनद्वारिकापुरी मोहल्ले में जिस स्थान पर नाला खुला हुआ है, उसके निर्माण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। बजट मिलते ही नाला निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा, इससे लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी।- नरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका।