चित्रकूट: भदई अमावस्या पर यमुना में नहाने गई वृद्धा का पैर फिसला, डूबने से मौत; एक घंटे बाद मिला शव

पूरबपताई के फाटा का पुरवा निवासी रामदयाल पाल ने बताया कि उसकी मां उदवा देवी (68) शुक्रवार को भदई अमावस्या पर अकेले की घर से यमुना नदी में नहाने गईं थी। दो घंटे तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरु की। खोजते हुए नदी किनारे पहुंचे तो मां के चप्पल व झड़ी रखी थी। पानी में डूबने की आशंका पर गांव के युवक नदी में घुसे और खोजबीन शुरु की। करीब एक घंटे बाद खोजा। बाहर लेकर आए तो मौत हो चुकी थी।

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