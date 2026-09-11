Chitrakoot News: 20 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों के तबादले

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चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने 20 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें 13 अधिकारियों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों में भेजा गया है। सभी को तत्काल तैनाती स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। निरीक्षक बटेश्वर नाथ दुबे को अपराध निरीक्षक सदर कोतवाली भेजा गया। राजेश प्रताप सिंह को अपराध निरीक्षक थाना मऊ में तैनाती मिली। उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र दुबे को बरगढ़ और अशोक सिंह को मानिकपुर भेजा गया। अंजनी कुमार सिंह को मऊ से अपराध निरीक्षक थाना भरतकूप की जिम्मेदारी दी गई। चौकी प्रभारी भैंसौंधा अभिषेक सिंह को सदर कोतवाली स्थानांतरित किया गया। श्यामदेव सिंह को चौकी प्रभारी कौहारी से भरतकूप भेजा गया। रमेश कुमार मिश्र को सीओ कार्यालय राजापुर से चौकी प्रभारी शिवरामपुर बनाया गया। (संवाद)