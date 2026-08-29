Chitrakoot News: तरौंहा और शंकर गंज बस्ती जलमग्न, लोग छतों पर

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जिला मुख्यालय से तरौंहा को जाने वाले मार्ग में पानी भरने से आवागमन पूरी तरह बंद है। तरौंहा मोहल्ले से गोबरिया गांव की तरफ बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी पुल से श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट जाते हैं।तरौंहा मोहल्ले की कनौजिया, छिपटहरी, चिकवा बस्ती में पानी भर गया है। लोग घरों की छतों पर चढ़ गए हैं और सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तरौंहा निवासी रमेश द्विवेदी और राकेश चौधरी ने बताया कि नदी का पानी घरों में घुस गया है, जिससे घर में रखा सामान भीग गया है। उधर शहर के शंकर बाजार की शंकर गंज बस्ती में भी बाढ़ का पानी घुस गया है।वाटर पार्क में जलभराव हो गया है और मुख्य सड़क पानी में डूब गई है। कुछ मकानों के अंदर भी पानी भर गया है। बस्ती के लोग डरे हुए हैं कि यदि नदी का जलस्तर और बढ़ा तो हालात और बिगड़ जाएंगे।