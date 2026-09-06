बाढ़ में उजड़े रामघाट को मिलेगा नया स्वरूप: योगी

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उन्होंने मत्तगजेंद्र नाथ मंदिर से लेकर भरत और जागेश्वर मंदिर तक पहुंचकर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। साधु-संतों और पुजारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और भरोसा दिलाया कि रामघाट के मंदिरों व आश्रमों का जल्द कायाकल्प कराया जाएगा।मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मत्तगजेंद्र नाथ मंदिर पहुंचकर संत मदन गोपाल दास महाराज और निर्मोही अखाड़ा के मुन्ना शास्त्री से मुलाकात की। उन्होंने मंदिर परिसर में बाढ़ से हुई क्षति की जानकारी ली। इसके बाद वह भरत मंदिर पहुंचे।भरत मंदिर के पास दिगंबर अखाड़ा के संत व मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास महाराज व पुजारी श्याम जी पांडेय को सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को फटकार लगाते हुए संतों और पुजारी को अंदर आने देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने संतों से बातचीत कर मंदिर की स्थिति जानी।मंदिरों की हालत देख अधिकारियों को दिए निर्देशयोगी आदित्यनाथ ने भरत मंदिर व जागेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मंदिर परिसरों को देखा और रामघाट के अन्य धार्मिक स्थलों की स्थिति की भी जानकारी ली। भरत मंदिर, जागेश्वर मंदिर, तुलसीदास मंदिर और बड़ा मंदिर सहित आसपास की दुकानों में हुए नुकसान का जायजा लिया।सीएम ने कहा कि रामघाट की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए यहां के मंदिरों और आश्रमों को जल्द व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने और बिना देरी किए जीर्णोद्धार का काम शुरू कराने के निर्देश दिए।संतों से सीधे सुना बाढ़ का दर्दरामघाट में मुख्यमंत्री ने साधु-संतों और पुजारियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान हुई परेशानियों और मंदिरों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। संतों ने भी उन्हें रामघाट की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि धार्मिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्व्यवस्था में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।