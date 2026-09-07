Chitrakoot News: 225 बाढ़ पीड़ित परिवारों को बांटी किट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसमें सूखा राशन, कंबल, चटाई व दैनिक जरूरत का सामान शामिल था। ग्राम प्रधान चौरा देवकी यादव मुन्ना, लवकुश यादव, समाजसेवी राजकिशोर शिवहरे की पहल से राहत सामग्री पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई गई।शंकर प्रसाद यादव, अमरदीप कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, शिवमंगल अग्रहरि सहित अन्य लोगों ने वितरण में सहयोग किया। (संवाद)बाढ़ पीड़ितों को बांटे 800 लंच पैकेटमानिकपुर (चित्रकूट)। पाठा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अखिल भारतीय कल्याण केंद्र आश्रम ने राहत अभियान चला रखा है।सोमवार को ऊचाडीह, गढ़वा व चमरौहा ग्राम पंचायत में 800 बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट वितरित किए गए।कल्याण केंद्र आश्रम के प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि बाढ़ में घर-गृहस्थी का सामान खराब होने से ग्रामीणों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है।इस मौके पर संगठन मंत्री अतुल, अनमोल केसरवानी, अंकित सिंह, रोहन शुक्ला, शशांक सिंह, महेश जी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)