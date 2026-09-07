Chitrakoot News: संतों ने सीएम योगी को बताई बाढ़ की हकीकत

संतों ने मुख्यमंत्री को जमीनी हकीकत बताते हुए सभी प्रभावितों को बिना भेदभाव राहत और मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजी सर्वे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 15-20 मकान जर्जर हो गए हैं।अखाड़ों और मंदिरों में दरारें आ गई हैं, साथ ही कई परिवारों का सामान भी बर्बाद हो गया है। सीएम योगी ने संतों की बात गंभीरता से सुनी और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया। (संवाद)