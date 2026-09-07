Chitrakoot News: तहसील में राहत किट मिलने की अफवाह पर पहुंचे ग्रामीण

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तहसील से राहत किट और मुआवजा मिलने की सूचना पर निही, भाठा पुरवा सहित कई गांवों से लोग पहुंचे। कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके गांवों में अभी तक सर्वे टीम नहीं पहुंची है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राहत सामग्री का वितरण तहसील में नहीं होगा बल्कि गांववार सूची बनाकर मौके पर ही राहत और क्षतिपूर्ति दी जाएगी।एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि आंशिक नुकसान का सर्वे हो चुका है और करीब 500 परिवारों की सूची जिला प्रशासन को भेजी गई है। राहत राशि उपलब्ध होते ही गांववार टीम भेजकर पात्र परिवारों को वितरण किया जाएगा। पूर्ण क्षति का सर्वे भी जारी है, जिसके बाद गांववार क्षतिपूर्ति मिलेगी।