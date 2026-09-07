Chitrakoot News: बाढ़ में 150 पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, कटाव का खतरा बढ़ा

विज्ञापन

ये पेड़ वर्षों से मिट्टी के कटाव को रोकने का काम कर रहे थे। सती अनुसुइया आश्रम से पहाड़ी क्षेत्र तक शीशम, नीम, पीपल और बबूल जैसे बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं। समाजसेवी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि पेड़ों के गिरने से कटाव तेज होगा। इससे बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा।पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा ने प्रशासन से गिरे स्थानों का सर्वे कर नए पौधे लगाने और ट्री-गार्ड से सुरक्षा की मांग की। वन विभाग के उप प्रभागीय अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही नदी किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। (संवाद)