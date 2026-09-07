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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   150 trees were uprooted in the floods; the risk of erosion has increased.

Chitrakoot News: बाढ़ में 150 पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, कटाव का खतरा बढ़ा

Mon, 07 Sep 2026 11:14 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 07 Sep 2026 11:14 PM IST
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150 trees were uprooted in the floods; the risk of erosion has increased.
चित्रकूट। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने नदी किनारे की हरियाली को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के तेज बहाव से 150 पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, जिनमें से कई पानी में बह गए।
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ये पेड़ वर्षों से मिट्टी के कटाव को रोकने का काम कर रहे थे। सती अनुसुइया आश्रम से पहाड़ी क्षेत्र तक शीशम, नीम, पीपल और बबूल जैसे बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं। समाजसेवी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि पेड़ों के गिरने से कटाव तेज होगा। इससे बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा।
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पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा ने प्रशासन से गिरे स्थानों का सर्वे कर नए पौधे लगाने और ट्री-गार्ड से सुरक्षा की मांग की। वन विभाग के उप प्रभागीय अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही नदी किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। (संवाद)
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