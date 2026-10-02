Chitrakoot News: आसमान में दिखेगी रामायण, मेले में ड्रोन-लेजर शो

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प्रशासन दिवाली अमावस्या मेले में पहली बार रामायण थीम पर भव्य ड्रोन और लेजर शो कराने जा रहा है। मंदाकिनी के रामघाट से कामतानाथ परिक्रमा तक पूरी धर्मनगरी में आस्था और आधुनिकता का संगम दिखेगा।दिवाली पर लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी में स्नान, रामघाट पर दीपदान और कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं। इसी आस्था को केंद्र में रखकर इस बार मेला क्षेत्र को हाईटेक बनाया जा रहा है। रात के आकाश में ड्रोन से रामायण के दृश्य उकेरे जाएंगे।चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद की ओर से मेला क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए सात एलईडी लाइटिंग गेट तैयार किए जाएंगे। छह प्रमुख चौराहों की आकर्षक सजावट होगी। मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नौ छोटी स्टेज बनाई जाएंगी।इन पर भजन, रामायण आधारित प्रस्तुतियां और क्षेत्रीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे।युवाओं और पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में भक्ति थीम पर 10 सेल्फी प्वाइंट भी विकसित किए जाएंगे। नगर पालिका कर्वी 12 पार्किंग स्थल और छह खोया-पाया केंद्र बनाएगी। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि इसके लिए तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं।