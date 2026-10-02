Chitrakoot News: मंदिरों में चोरी करने के सरगना समेत चार पर गैंगस्टर

विज्ञापन

कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि आगरा जिले के सिकंदरा थाना के विमल बहार कॉलोनी व वर्तमान पता राजापुर निवासी गैंग लीडर विजय कुमार शुक्ला को पकड़ा गया है। उसके बिजनौर जिले के मंदावर थाना के अवनान मोहल्ला निवासी साथी बाबर शाह, कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली के धुरमुहापुर निवासी मोहन पटेल व फतेहपुर जिले के खागा के रामनगर मोहल्ला निवासी कामता प्रसाद मौर्या आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए एक संगठित गैंग बना रखा है।यह गैंग मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। जिले में लोढ़वारा स्थित हनुमान मंदिर, परसौंजा हनुमान मंदिर, भरत मंदिर सहित अन्य कई मंदिरों से लाखों के जेवर पार किया था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस ने इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब इनकी संपत्ति की जांच कर कुर्की की तैयारी में है। (संवाद)