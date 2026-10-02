Chitrakoot News: इटौरा की विनीता और रिंकी का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन

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यह प्रतियोगिता 24 से 27 सितंबर तक सीएबी इंटर कॉलेज प्रयागराज में हुई थी। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उच्च प्राथमिक विद्यालय इटौरा की अंडर-14 टीम ने माध्यमिक शिक्षा के दिग्गजों को टक्कर दी।टीम की दो होनहार खिलाड़ी विनीता व रिंकी देवी ने यह प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली इन बेटियों ने अब जिले से निकलकर देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका हासिल किया है।गांधी जयंती के मौके पर कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने इन विजेता बालिकाओं को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्रीड़ा अधिकारी अरविंद सोनकर, जिला व्यायाम शिक्षक दयानंद सिंह, महिला कोच रंजन सिंह, प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह समेत प्रशासनिक अमला मौजूदरहा और बेटियों का उत्साहवर्धन किया।