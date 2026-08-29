Chitrakoot News: रेलवे ट्रैक जलभराव के चलते धंसा, संचालन प्रभावित

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कटाव की स्थिति बनने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। जलभराव के चलते रेलवे पटरी से सटी जमीन कई स्थानों पर कट गई है। इससे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेलवे की चिंता बढ़ गई है।पीडब्ल्यूआई प्रभात कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक और उसके आसपास अभी पानी भरा हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को इस हिस्से से धीमी गति से गुजारा जा रहा है। रेलवे कर्मचारी लगातार ट्रैक और आसपास की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।पानी कम होने के साथ ही आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा। ट्रैक की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त करने और जल निकासी की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है।