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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Dozens of villages submerged and many houses collapsed due to flooding in the Bardaha River.

Chitrakoot News: बरदहा नदी में बाढ़ से दर्जनों गांव जलमग्न, कई घर गिरे

Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Aug 2026 11:06 PM IST
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Dozens of villages submerged and many houses collapsed due to flooding in the Bardaha River.
मानिकपुर (चित्रकूट)। बीती रात जंगलों-पहाड़ों और मध्य प्रदेश के इलाकों में हुई भीषण बारिश का पानी बरदहा नदी में आने से नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इससे दर्जनों गांव खतरे में हैं।
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छेरिहा खुर्द के गजाधर का पुरवा में सभी घरों में पानी भर गया है, कई कच्चे घर गिर गए हैं। लोग पक्के घरों की छतों पर सामान रखकर जान बचा रहे हैं।

जारो माफी गांव का आधा हिस्सा तेज बहाव में डूब गया है और सामुदायिक भवन भी चपेट में आ गया है। यहां का पुल टूट गया है। करौहा, कल्याणपुर में भी पानी गांव तक पहुंच गया है। धारकुंडी मार्ग की 100 मीटर पक्की सड़क डूब गई है। सेतु पुल के बराबर से पानी बह रहा है, जिससे जल निगम की टंकी और श्मशान घाट टापू जैसे दिख रहे हैं।
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निही, चरैया, गिदुरहा, रानीपुर, कुबरी, सकरौंहा गांव भी प्रभावित हैं। चमरौहा रपटा के ऊपर दो मीटर पानी बह रहा है, जिससे मऊ, गुरदरी, पयासी पुरवा और चमरौहा का आवागमन बंद है। इटवा-डुडैला संपर्क मार्ग जगह-जगह बाधित है और वाहन जहां-तहां फंसे हैं। बाढ़ के चलते करीब तीन दर्जन विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंच सके, इससे स्कूल बंद रहे। इटवा-डुडैला अस्पताल सहित कई विभागों के कर्मचारी भी दफ्तर नहीं पहुंच पाए।
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