जिले में रविवार को बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कंपोजिट विद्यालय नया बाजार में लगे शिविर में जगदीशगंज निवासी शिव अवतार पहुंचे तो सूची में अपना नाम ही नहीं मिला। परिवार के धीरेंद्र और गायत्री का नाम भी सूची में दर्ज नहीं था। वहीं सदर रोड निवासी रोहित को भी गलती मिली। उन्होंने बताया कि मां मालती देवी के नाम के आगे पति का नाम मिथिलेश लिखा है, जबकि सही नाम रामशरण है। बीएलओ पुष्पा वर्मा ने बताया कि लोगों को नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के शिविर में बीएलओ अनुभा श्रीवास्तव और बीएलओ कंचन पांडेय मौजूद रहीं।