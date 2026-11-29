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प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, प्रसाद के दोने-पत्तल और अन्य कचरा उठाकर मार्ग को साफ किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। समिति के राकेश केसरवानी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग की स्वच्छता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिवा कुमार, जितेंद्र केशरवानी, राजेंद्र त्रिपाठी सहित पालिका कर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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चित्रकूट। स्वच्छता संकल्प अभियान के तहत कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चला। नगर पालिका परिषद और कामदगिरि स्वच्छता समिति ने तृतीय मुखारविंद पर सफाई कर करीब 500 किलोग्राम कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर हटाया।