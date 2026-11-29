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अंडरपास में पानी भरा होने से सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे बाइक सवार फिसलकर गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीण रामानंद, सुरेश सिंह और आदेश कुमार ने बताया कि यह समस्या वर्षों पुरानी है।बारिश के दिनों में अंडरपास तालाब में तब्दील हो जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी पानी नहीं सूखता। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक जलभराव से निजात नहीं मिल सकी है। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से अंडरपास का निरीक्षण कराने की मांग की है।एसडीएम अजय यादव ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।