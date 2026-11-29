Chitrakoot News: बिना बारिश भी अंडरपास में भरा रहता पानी, 40 गांवों के ग्रामीण परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:15 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
शिवरामपुर(चित्रकूट)। बारिश हो या न हो, शिवरामपुर-भैसौंधा संपर्क मार्ग पर बने रेलवे अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहता है। रैपुरवा माफी, तराव बगलाई, गोपालपुर, भैंसौंधा दाहिनी समेत करीब 40 गांवों के लोगों के लिए यही मुख्य रास्ता है। ऐसे में अंडरब्रिज का जलभराव ग्रामीणों के लिए रोजाना मुसीबत का कारण बना हुआ है।
अंडरपास में पानी भरा होने से सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे बाइक सवार फिसलकर गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीण रामानंद, सुरेश सिंह और आदेश कुमार ने बताया कि यह समस्या वर्षों पुरानी है।
बारिश के दिनों में अंडरपास तालाब में तब्दील हो जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी पानी नहीं सूखता। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक जलभराव से निजात नहीं मिल सकी है। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से अंडरपास का निरीक्षण कराने की मांग की है।
विज्ञापन
एसडीएम अजय यादव ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।
विज्ञापन
अंडरपास में पानी भरा होने से सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे बाइक सवार फिसलकर गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। ग्रामीण रामानंद, सुरेश सिंह और आदेश कुमार ने बताया कि यह समस्या वर्षों पुरानी है।
विज्ञापन
बारिश के दिनों में अंडरपास तालाब में तब्दील हो जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी पानी नहीं सूखता। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक जलभराव से निजात नहीं मिल सकी है। ग्रामीणों ने रेलवे विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से अंडरपास का निरीक्षण कराने की मांग की है।
विज्ञापन
एसडीएम अजय यादव ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।