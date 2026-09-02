Chitrakoot News: मादा नदी उफान पर, नौ गांवों का संपर्क टूटा
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
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मऊ (चित्रकूट)। बारिश से बरगढ़ क्षेत्र की मादा नदी उफान पर है। नदी का पानी गाहुर संपर्क मार्ग के ऊपर से गुजर रहा है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। जलस्तर बढ़ने से सड़क पर तेज धार बह रही है, ग्रामीणों ने आना-जाना बंद कर दिया है।
इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हैं। प्रभावित गांवों में गाहुर, रैपुरा, डूबी, मटियार, उसरी, मनका, कटैया, कोटवा और चुंगी शामिल हैं। बारिश व नदी के बढ़ते प्रवाह के कारण क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि संपर्क बहाल हो सके। (संवाद)
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तीन बांधों के खोले गेट, छोड़ा जा रहा पानी
चित्रकूट। जिले में लगातार बारिश से गुंता, रसिन, बरुआ सहित अन्य बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। पानी कम करने के लिए गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के गांवों में घरों तक पानी पहुंचने की आशंका है।
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रैपुरा स्थित गुंता बांध ओवरफ्लो होने पर दो गेट खोलकर 2350 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने रैपुरा, छीबों, सिंहपुर, घूरेटा, पियरिया माफी और अतरसुई सहित आसपास के ग्रामीणों से नदी व जलधारा के पास न जाने की अपील की है। इसी तरह रसिन और बरुआ बांध के भी गेट खोले गए हैं।
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एनडीआरएफ ने 11 लोगों को किया रेस्क्यू
चित्रकूट। मां मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे 11 दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों ने जिला प्रशासन और एनडीआरएफ टीम के प्रयासों की सराहना की।
एनडीआरएफ व एसडीआरएफ व पीएसी सहित अन्य टीमें बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी के साथ राहत-बचाव कार्य में लगी हुई हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने लोगों से नदी, नालों, तालाब क्षेत्र से दूरी बनाए रखने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हैं। प्रभावित गांवों में गाहुर, रैपुरा, डूबी, मटियार, उसरी, मनका, कटैया, कोटवा और चुंगी शामिल हैं। बारिश व नदी के बढ़ते प्रवाह के कारण क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि संपर्क बहाल हो सके। (संवाद)
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तीन बांधों के खोले गेट, छोड़ा जा रहा पानी
चित्रकूट। जिले में लगातार बारिश से गुंता, रसिन, बरुआ सहित अन्य बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। पानी कम करने के लिए गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के गांवों में घरों तक पानी पहुंचने की आशंका है।
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रैपुरा स्थित गुंता बांध ओवरफ्लो होने पर दो गेट खोलकर 2350 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने रैपुरा, छीबों, सिंहपुर, घूरेटा, पियरिया माफी और अतरसुई सहित आसपास के ग्रामीणों से नदी व जलधारा के पास न जाने की अपील की है। इसी तरह रसिन और बरुआ बांध के भी गेट खोले गए हैं।
एनडीआरएफ ने 11 लोगों को किया रेस्क्यू
चित्रकूट। मां मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे 11 दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों ने जिला प्रशासन और एनडीआरएफ टीम के प्रयासों की सराहना की।
एनडीआरएफ व एसडीआरएफ व पीएसी सहित अन्य टीमें बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी के साथ राहत-बचाव कार्य में लगी हुई हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने लोगों से नदी, नालों, तालाब क्षेत्र से दूरी बनाए रखने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।